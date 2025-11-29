Туск надеется, что антироссийская природа создания НАТО не изменится

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал союзников по НАТО вспомнить, что альянс создавался для противостояния с СССР и Россией.

«Я хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО была создана для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России. И ее основой была солидарность, а не эгоистические интересы. Надеюсь, что ничего не изменилось», — написал Туск в социальной сети X.