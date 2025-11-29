Газ в Европе осенью текущего года подешевел на фоне теплой погоды и других факторов - ТАСС
11:00 29.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средняя цена газа в Европе осенью упала на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, примерно до $382 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и подсчеты ТАСС. Снижению стоимости способствовали относительно теплая погода, рекордный импорт СПГ и обсуждение мирного плана Вашингтона по вопросам украинского урегулирования.
Цена газа на европейских хабах в I квартале составила $509 за 1 тыс. куб. м, во II квартале — $420, в III квартале — $399. В целом текущей осенью котировки оказались на 16% ниже к аналогичному периоду прошлого года.
Если 31 октября фьючерсы на газ торговались около $372 за 1 тыс. куб. м, то 28 ноября торги закрылись на уровне $342 — на 8% ниже по сравнению с концом прошлого месяца.
