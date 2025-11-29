0
0
118
НОВОСТИ

Газ в Европе осенью текущего года подешевел на фоне теплой погоды и других факторов - ТАСС

11:00 29.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя цена газа в Европе осенью упала на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, примерно до $382 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и подсчеты ТАСС. Снижению стоимости способствовали относительно теплая погода, рекордный импорт СПГ и обсуждение мирного плана Вашингтона по вопросам украинского урегулирования.

Цена газа на европейских хабах в I квартале составила $509 за 1 тыс. куб. м, во II квартале — $420, в III квартале — $399. В целом текущей осенью котировки оказались на 16% ниже к аналогичному периоду прошлого года.

Если 31 октября фьючерсы на газ торговались около $372 за 1 тыс. куб. м, то 28 ноября торги закрылись на уровне $342 — на 8% ниже по сравнению с концом прошлого месяца.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:50 29.11.2025
Орбан: Необходимо заключить с Россией соглашение о контроле над вооружениями
0
57
10:40 29.11.2025
Си Цзиньпин распорядился «обнажить меч» против «хаоса» в Сети
0
301
10:20 29.11.2025
Трамп собирается аннулировать все указы «сонного Джо Байдена», подписанные с помощью автопера
0
297
10:00 29.11.2025
В московском регионе полноценная зимняя погода «пока не просматривается» - Видьфнд
0
308
09:30 29.11.2025
К переговорам по Украине Европу подключают только по мере надобности лишь в двустороннем формате - СМИ
0
392
09:25 29.11.2025
Экс-глава офиса Зеленского рассказал СМИ, что собирается делать после отставки
0
399
09:20 29.11.2025
Власти США приостановили рассмотрение всех прошений иностранцев об убежище
0
349
09:15 29.11.2025
Airbus отзывает «значительное количество» самолетов линейки A320, Air France отменяет вылеты этих лайнеров - СМИ
0
379
09:10 29.11.2025
Неясно, хватит ли отставки Ермака для разрешения политического кризиса на Украине - NYT
0
403
09:00 29.11.2025
Ермак подал в отставку за день до поездки в США для переговоров - СМИ
0
402

Возврат к списку