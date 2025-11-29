0
От промзон к мини-городу: как редевелопмент меняет статус районов Москвы

17:13 29.11.2025

Грамотная реорганизация промзон преобразует «выключенные» из функционала города территории в статусные локации с высокой инвестиционной привлекательностью. По словам эксперта по новостройкам агентства недвижимости «Миэль» Валентины Лысенко, такая трансформация превращает пустые депрессивные пространства в современный мини-город: «Люди сразу ощущают разницу: повышается комфорт жизни и качество сервисов, здесь хочется гулять, работать и проводить досуг».

Отдельным преимуществом становится интеграция в новые кварталы исторических промышленных зданий, таких как Бадаевский завод, хлебозавод №5 возле жилого комплекса «Пресня Сити» или ансамбль Казённого винного склада конца XIX – начала XX века на территории завода «Кристалл» в Лефортово. Эти объекты становятся фишкой редевелопмента, создавая особую атмосферу и связывая прошлое района с его будущим.

С этим соглашается руководитель отдела архитектуры архбюро Domo Spacerunners Юлия Афито и добавляет, что район не просто благоустраивается, а оживает, становится активнее, там появляется более качественное жилье и коммерческие объекты. «Если смотреть с точки зрения городской ткани, реорганизация промзон однозначно улучшает ситуацию», – говорит архитектор.

Экономический эффект от таких изменений подтверждает руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева. По ее словам, появление новых жилых кластеров и смена статуса локации, может увеличить стоимость имеющегося в окрестностях проекта жилого фонда на 10-15%.

