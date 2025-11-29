От промзон к мини-городу: как редевелопмент меняет статус районов Москвы
17:13 29.11.2025
Грамотная реорганизация промзон преобразует «выключенные» из функционала города территории в статусные локации с высокой инвестиционной привлекательностью. По словам эксперта по новостройкам агентства недвижимости «Миэль» Валентины Лысенко, такая трансформация превращает пустые депрессивные пространства в современный мини-город: «Люди сразу ощущают разницу: повышается комфорт жизни и качество сервисов, здесь хочется гулять, работать и проводить досуг».
Отдельным преимуществом становится интеграция в новые кварталы исторических промышленных зданий, таких как Бадаевский завод, хлебозавод №5 возле жилого комплекса «Пресня Сити» или ансамбль Казённого винного склада конца XIX – начала XX века на территории завода «Кристалл» в Лефортово. Эти объекты становятся фишкой редевелопмента, создавая особую атмосферу и связывая прошлое района с его будущим.
С этим соглашается руководитель отдела архитектуры архбюро Domo Spacerunners Юлия Афито и добавляет, что район не просто благоустраивается, а оживает, становится активнее, там появляется более качественное жилье и коммерческие объекты. «Если смотреть с точки зрения городской ткани, реорганизация промзон однозначно улучшает ситуацию», – говорит архитектор.
Экономический эффект от таких изменений подтверждает руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева. По ее словам, появление новых жилых кластеров и смена статуса локации, может увеличить стоимость имеющегося в окрестностях проекта жилого фонда на 10-15%.
НОВОСТИ
- 17:00 29.11.2025
- В Росавиации провели предварительный анализ директивы Airbus для лайнеров А320
- 16:39 29.11.2025
- Михаил Леонтьев: Идея остановить высокотехнологичное развитие Китая – абсурдна
- 16:30 29.11.2025
- Трамп: Считайте воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым
- 15:00 29.11.2025
- Туск надеется, что антироссийская природа создания НАТО не изменится
- 13:40 29.11.2025
- Рустем Умеров официально стал главой украинской делегации на мирных переговорах
- 12:50 29.11.2025
- Орбан: Необходимо заключить с Россией соглашение о контроле над вооружениями
- 11:00 29.11.2025
- Газ в Европе осенью текущего года подешевел на фоне теплой погоды и других факторов - ТАСС
- 10:40 29.11.2025
- Си Цзиньпин распорядился «обнажить меч» против «хаоса» в Сети
- 10:20 29.11.2025
- Трамп собирается аннулировать все указы «сонного Джо Байдена», подписанные с помощью автопера
- 10:00 29.11.2025
- В московском регионе полноценная зимняя погода «пока не просматривается» - Видьфнд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать