Рустем Умеров официально стал главой украинской делегации на мирных переговорах
13:40 29.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров назначен главой делегации на переговорах по мирному урегулированию. Соответствующий указ опубликован на сайте Владимира Зеленского.
«Умеров Рустем Энверович, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины — глава делегации», — говорится в документе под названием «Вопросы делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира».
