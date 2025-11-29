Вучич: Венгрия окажет помощь в обеспечении энергетической стабильности Сербии
20:45 29.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проинформировал сербского лидера Александара Вучича о состоявшихся переговорах с президентом России Владимиром Путиным и заверил Белград в поддержке энергетической стабильности страны.
«С премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном я поговорил по телефону, продолжив содержательный диалог, который мы вели позавчера в Суботице. Как он и обещал, он проинформировал меня о своей вчерашней встрече в Москве. И при этом подчеркнул, что Венгрия окажет помощь в обеспечении энергетической стабильности Сербии», — отметил Вучич на своей странице в соцсети.
