Трамп: Считайте воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети Truth Social.

«Все авиакомпании, пилоты, торговцы наркотиками и людьми, пожалуйста, считайте воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым», — написал американский лидер.