Михаил Леонтьев: Идея остановить высокотехнологичное развитие Китая – абсурдна
16:39 29.11.2025
Западные страны проиграли глобальную конкуренцию Китаю, а попытки ввести санкции против КНР и РФ будет только увеличивать наметившийся разрыв, заявил телеведущий и политолог Михаил Леонтьев. «Точка невозврата пройдена, очевидно, и с точки зрения глобальной конкуренции с Китаем, и с точки зрения конкуренции за Россию, - заявил он. - Глобальная неконкурентоспособность европейской промышленности, которая вызывает последовательную, можно сказать уже даже обвальную дезиндустриализацию Европы. И пока существует возможность перетока капитала в Соединенные Штаты, Соединенные Штаты еще могут на этом выигрывать. Единственной промышленной сверхдержавой на сегодняшний день является Китай, а не Соединенные Штаты. То есть, Европа умрет первой, а вы (США) вторыми. И ситуация, точка невозврата пройдена, очевидно, и с точки зрения глобальной конкуренции с Китаем, и с точки зрения конкуренции за Россию».
Леонтьев обратил внимание на доклад на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме главы «Роснефти» Игоря Сечина, который заявил, что треть мировых инвестиций в энергетический сектор приходится на Китай, что делает КНР великой энергетической державой. При этом Китай стал мировым лидером по научным публикациям. «Идея остановить прогресс, высокотехнологичное развитие Китая – она абсурдна, - отметил Леонтьев. - Все чемпионы, победители олимпиад по математике за последние там 6 или 7 лет – они все китайцы… При том, что, как недавно написали в американской прессе, статистика, 2/3 выпускников американских школ не умеют читать. И они собираются остановить развитие страны, у которой есть абсолютный приоритет, абсолютный фетиш образования – Китай, я имею в виду».
«Энергетика – это начало и конец всего. Потому что вся перспектива будущего экономического развития, всё, что связано с тем же самым интеллектом, с дата-центрами и так далее упирается в потребление энергии», заявил Леонтьев. - Международное энергетическое агентство – смешно, об этом тоже Игорь Иванович упоминал – объявило, что наступает эпоха электричества. Некоторые считали, что Эдисон как-то был родоначальником этой идеи. Но вот она тут только сейчас наступила, на самом деле. В чем тоже есть великая сермяжная правда».
