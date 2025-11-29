0
НОВОСТИ

В США и европейских столицах начинают осознавать, что ЕС препятствует установлению мира на Украине – The Times

18:30 29.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские и европейские политики начинают осознавать, что руководители Евросоюза препятствуют достижению мира на Украине. Об этом сообщила британская газета The Times.

Отмечается, что высказывания президента России Владимира Путина о незаинтересованности ЕС в установлении мира находят все большую поддержку в Вашингтоне и европейских столицах.

