18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские и европейские политики начинают осознавать, что руководители Евросоюза препятствуют достижению мира на Украине. Об этом сообщила британская газета The Times.

Отмечается, что высказывания президента России Владимира Путина о незаинтересованности ЕС в установлении мира находят все большую поддержку в Вашингтоне и европейских столицах.