Орбан: Необходимо заключить с Россией соглашение о контроле над вооружениями
12:50 29.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Время в украинском конфликте находится на стороне России. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, указав при этом на необходимость скорейшего начала российско-европейских переговоров на высоком уровне.
«Пора отказаться от иллюзий и взглянуть правде в глаза. Отрезвляющая реальность изложена в американском мирном плане из 28 пунктов. Вот его ключевые моменты: во-первых, время играет на руку России, а не Украины, а это значит, что чем дольше будет затягиваться [наступление] мира, тем больше людей и территорий Украина потеряет», — заявил Орбан в интервью газете Welt am Sonntag.
«Во-вторых, Россия будет реинтегрирована в мировую экономику в соответствии с американскими принципами: санкции будут постепенно сняты, замороженные активы будут использованы для создания американо-российских инвестиционных фондов, и бизнес возобновится», — подчеркнул венгерский премьер. В-третьих, как отметил он, миф о том, что европейцы финансируют конфликт за счет российских денег, развеян.
«Все эти пункты свидетельствуют о необходимости немедленного начала европейско-российских переговоров на высоком уровне», — утверждал он. В среднесрочной перспективе, по словам премьера Венгрии, российские ресурсы должны быть реинтегрированы в европейскую экономику. «В долгосрочной перспективе военный потенциал Европы должен быть укреплен до такой степени, чтобы она могла защитить себя от любого противника в обычной войне. Кроме того, чтобы наращивание вооружений оставалось в разумных пределах, необходимо заключить с Россией соглашение о контроле над вооружениями», — заключил Орбан.
НОВОСТИ
- 11:00 29.11.2025
- Газ в Европе осенью текущего года подешевел на фоне теплой погоды и других факторов - ТАСС
- 10:40 29.11.2025
- Си Цзиньпин распорядился «обнажить меч» против «хаоса» в Сети
- 10:20 29.11.2025
- Трамп собирается аннулировать все указы «сонного Джо Байдена», подписанные с помощью автопера
- 10:00 29.11.2025
- В московском регионе полноценная зимняя погода «пока не просматривается» - Видьфнд
- 09:30 29.11.2025
- К переговорам по Украине Европу подключают только по мере надобности лишь в двустороннем формате - СМИ
- 09:25 29.11.2025
- Экс-глава офиса Зеленского рассказал СМИ, что собирается делать после отставки
- 09:20 29.11.2025
- Власти США приостановили рассмотрение всех прошений иностранцев об убежище
- 09:15 29.11.2025
- Airbus отзывает «значительное количество» самолетов линейки A320, Air France отменяет вылеты этих лайнеров - СМИ
- 09:10 29.11.2025
- Неясно, хватит ли отставки Ермака для разрешения политического кризиса на Украине - NYT
- 09:00 29.11.2025
- Ермак подал в отставку за день до поездки в США для переговоров - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать