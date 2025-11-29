Орбан: Необходимо заключить с Россией соглашение о контроле над вооружениями

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Время в украинском конфликте находится на стороне России. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, указав при этом на необходимость скорейшего начала российско-европейских переговоров на высоком уровне.

«Пора отказаться от иллюзий и взглянуть правде в глаза. Отрезвляющая реальность изложена в американском мирном плане из 28 пунктов. Вот его ключевые моменты: во-первых, время играет на руку России, а не Украины, а это значит, что чем дольше будет затягиваться [наступление] мира, тем больше людей и территорий Украина потеряет», — заявил Орбан в интервью газете Welt am Sonntag.



«Во-вторых, Россия будет реинтегрирована в мировую экономику в соответствии с американскими принципами: санкции будут постепенно сняты, замороженные активы будут использованы для создания американо-российских инвестиционных фондов, и бизнес возобновится», — подчеркнул венгерский премьер. В-третьих, как отметил он, миф о том, что европейцы финансируют конфликт за счет российских денег, развеян.



«Все эти пункты свидетельствуют о необходимости немедленного начала европейско-российских переговоров на высоком уровне», — утверждал он. В среднесрочной перспективе, по словам премьера Венгрии, российские ресурсы должны быть реинтегрированы в европейскую экономику. «В долгосрочной перспективе военный потенциал Европы должен быть укреплен до такой степени, чтобы она могла защитить себя от любого противника в обычной войне. Кроме того, чтобы наращивание вооружений оставалось в разумных пределах, необходимо заключить с Россией соглашение о контроле над вооружениями», — заключил Орбан.