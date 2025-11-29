К переговорам по Украине Европу подключают только по мере надобности лишь в двустороннем формате - СМИ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участие европейских стран в переговорном процессе по мирному плану США ограничено и не подразумевает «допуска к деталям по многим аспектам» обсуждений украинского урегулирования. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как отмечается, Европу подключают «лишь в формате двусторонних переговоров», если без ее участия невозможно обойтись, например, для обсуждения гарантий безопасности совместно с США.