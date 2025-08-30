0
НОВОСТИ

За год на 22% увеличился набор в военные вузы РФ - замминистра обороны

19:05 30.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Набор в военные вузы в РФ в новом учебном году увеличился на 22%. С 1 сентября к занятиям приступят более 19,6 тысячи курсантов, сообщил замминистра обороны — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.

«Комплектование первых курсов вузов Минобороны России — по сравнению с прошлым годом набор увеличен на 22 процента. С 1 сентября к обучению приступят более 19,6 тысячи курсантов. Параметры набора выполнены во всех 38 военно-учебных заведениях министерства обороны», — сказал он в ходе коллеги оборонного ведомства. Тезисы из выступления Горемыкина приводятся в телеграм-канале Минобороны.

Генерал армии также отметил, что с 1 сентября начнется подготовка офицеров во вновь созданных Саратовском высшем военном училище радиационной, химической и биологической защиты и Нижегородском высшем военно-инженерном командном училище. «Продолжается совершенствование инфраструктуры и учебной материальной базы военных вузов, разработан и утвержден адресный перечень объектов, подлежащий капитальному ремонту», — добавил он.


