Каллас: Мы испытываем колоссальный недостаток средств для финансирования Украины

17:50 30.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза испытывают «колоссальный недостаток средств» для финансирования Украины в 2026 году, поэтому многие из них хотят добиться экспроприации российских активов. Об этом заявила глава евродипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС.

«Да, это правда, что многие министры подчеркивали сегодня, что мы испытываем колоссальный недостаток средств для финансирования Украины. Но надо также видеть четкую политическую реальность: Бельгия и ряд других стран ЕС не хотят обсуждать немедленную конфискацию активов», — сказала она, подчеркнув, что для присвоения российских суверенных активов «необходимо единогласное решение», которого пока нет.

