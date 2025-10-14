0
0
0
НОВОСТИ

МВФ ухудшил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,6%

16:32 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону понижения свой прогноз роста ВВП России в 2025 году — до 0,6%, оценка на 2026 год осталась без изменений — 1%. Об этом сообщается в очередном докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики, опубликованном в Вашингтоне.

Прогноз на текущий год был снижен на 0,3 процентных пункта (п. п.) по сравнению с оценками фонда, представленными в июле. В следующем году специалисты МВФ по-прежнему ожидают роста ВВП РФ на 1%. В прошлом году экономика РФ, по данным фонда, выросла на 4,3%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 14.10.2025
Инфляция в России замедляется — Мишустин
0
108
16:00 14.10.2025
Женщины составляют большинство в «Единой России» — Медведев
0
138
15:32 14.10.2025
Лукашенко заявил, что отказался бы от Нобелевской премии, не способствующей миру
0
200
15:12 14.10.2025
В ЕС надеются, что успех Трампа по Газе поможет ему разрешить кризис на Украине — WSJ
0
212
15:00 14.10.2025
Страны Прибалтики являются марионетками фашиствующего режима в ЕС — Володин
0
246
14:32 14.10.2025
РФ открыта к переговорам по Украине — Песков
0
298
14:12 14.10.2025
Палестина рассчитывает на гуманитарную помощь РФ для Газы — посол Палестины
0
285
14:00 14.10.2025
Россия примет граждан РФ, которых хочет депортировать Латвия — Слуцкий
0
312
13:32 14.10.2025
США продолжают реализовывать политику псевдодемократических ценностей — Лукашенко
0
332
13:20 14.10.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 560 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
307

Возврат к списку