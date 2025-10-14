МВФ ухудшил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,6%

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону понижения свой прогноз роста ВВП России в 2025 году — до 0,6%, оценка на 2026 год осталась без изменений — 1%. Об этом сообщается в очередном докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики, опубликованном в Вашингтоне.

Прогноз на текущий год был снижен на 0,3 процентных пункта (п. п.) по сравнению с оценками фонда, представленными в июле. В следующем году специалисты МВФ по-прежнему ожидают роста ВВП РФ на 1%. В прошлом году экономика РФ, по данным фонда, выросла на 4,3%.