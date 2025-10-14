ЕС хочет заставить китайские компании передавать Европе свои технологии — Bloomberg
17:00 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность принуждения китайских компаний к передаче технологий, если те хотят работать на территории Евросоюза, пишет агентство Bloomberg.
По его сведениям, данные требования будут распространяться на компании, которые хотят зайти на ключевые европейские технологические рынки, в том числе в сфере производства аккумуляторов и автомобилей. Помимо этого, в ЕС хотят обязать иностранные фирмы использовать определенное количество произведенных в Евросоюзе товаров, а также нанимать рабочих из Европы. Другим рассматриваемым вариантом, указывает агентство, является введение требования по созданию совместных предприятий.
Подобные меры, отмечает Bloomberg, хотя и будут формально распространяться на все зарубежные компании, однако в первую очередь направлены на то, чтобы не допустить доминирования промышленности Китая в Европе. Новые нормативные требования могут быть представлены в ноябре.
