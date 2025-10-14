Трамп: Говорили, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке. Но теперь этого не произойдёт

20:40 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что для нормализации обстановки в секторе Газа потребуется приложить еще усилий.

"Все 20 заложников вернулись и чувствуют себя настолько хорошо, насколько можно ожидать. Это большое облегчение, но работа не завершена. Тела погибших, вопреки обещаниям, не возвращены. Вторая фаза начинается прямо сейчас!", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп, а также лидеры Катара, Египта и Турции 13 октября поставили подписи под соглашением об урегулировании ситуации в Газе.

"Все всегда говорили, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке. Но теперь этого не произойдёт", - сказал тогда Трамп журналистам в Шарм-эль-Шейхе на саммите по Газе.