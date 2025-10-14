Трамп: Говорили, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке. Но теперь этого не произойдёт
20:40 14.10.2025 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что для нормализации обстановки в секторе Газа потребуется приложить еще усилий.
"Все 20 заложников вернулись и чувствуют себя настолько хорошо, насколько можно ожидать. Это большое облегчение, но работа не завершена. Тела погибших, вопреки обещаниям, не возвращены. Вторая фаза начинается прямо сейчас!", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп, а также лидеры Катара, Египта и Турции 13 октября поставили подписи под соглашением об урегулировании ситуации в Газе.
"Все всегда говорили, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке. Но теперь этого не произойдёт", - сказал тогда Трамп журналистам в Шарм-эль-Шейхе на саммите по Газе.
НОВОСТИ
- 20:00 14.10.2025
- Зеленский собирается ввести в Одессе военную администрацию
- 17:40 14.10.2025
- Премьер Франции объявил о заморозке пенсионной реформы до 2027 года
- 17:12 14.10.2025
- Поддерживающие оппозицию на Мадагаскаре военные взяли власть — Reuters
- 17:00 14.10.2025
- ЕС хочет заставить китайские компании передавать Европе свои технологии — Bloomberg
- 16:32 14.10.2025
- МВФ ухудшил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,6%
- 16:12 14.10.2025
- Инфляция в России замедляется — Мишустин
- 16:00 14.10.2025
- Женщины составляют большинство в «Единой России» — Медведев
- 15:32 14.10.2025
- Лукашенко заявил, что отказался бы от Нобелевской премии, не способствующей миру
- 15:12 14.10.2025
- В ЕС надеются, что успех Трампа по Газе поможет ему разрешить кризис на Украине — WSJ
- 15:00 14.10.2025
- Страны Прибалтики являются марионетками фашиствующего режима в ЕС — Володин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать