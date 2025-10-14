Лукашенко заявил, что отказался бы от Нобелевской премии, не способствующей миру
15:32 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Нобелевский комитет политизированной структурой и сказал, что отказался бы от премии мира, если бы была выдвинута его кандидатура.
«Я иногда так думаю, если бы кому-то из вас или мне предложили эту премию, я бы точно от нее отказался. Потому что, ну, слушайте, мы знаем по нашим деятелям, какой вклад они внесли в установление мира в мире вообще. Да ничего не сделали. Наоборот, способствовали и подталкивают Беларусь к этой так называемой войне», — приводит его слова на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений агентство БелТА.
Лукашенко добавил, что экс-депутат венесуэльского парламента Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира, «потому что она боролась за разрушение Венесуэлы». По мнению белорусского лидера, премию в этом году заслужил президент США Дональд Трамп.
