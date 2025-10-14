Поддерживающие оппозицию на Мадагаскаре военные взяли власть — Reuters
17:12 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НОВОСТИ
- 17:40 14.10.2025
- Премьер Франции объявил о заморозке пенсионной реформы до 2027 года
- 17:00 14.10.2025
- ЕС хочет заставить китайские компании передавать Европе свои технологии — Bloomberg
- 16:32 14.10.2025
- МВФ ухудшил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,6%
- 16:12 14.10.2025
- Инфляция в России замедляется — Мишустин
- 16:00 14.10.2025
- Женщины составляют большинство в «Единой России» — Медведев
- 15:32 14.10.2025
- Лукашенко заявил, что отказался бы от Нобелевской премии, не способствующей миру
- 15:12 14.10.2025
- В ЕС надеются, что успех Трампа по Газе поможет ему разрешить кризис на Украине — WSJ
- 15:00 14.10.2025
- Страны Прибалтики являются марионетками фашиствующего режима в ЕС — Володин
- 14:32 14.10.2025
- РФ открыта к переговорам по Украине — Песков
- 14:12 14.10.2025
- Палестина рассчитывает на гуманитарную помощь РФ для Газы — посол Палестины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать