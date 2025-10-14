Поддерживающие оппозицию на Мадагаскаре военные взяли власть — Reuters

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа военных, выступившая в поддержку протестующих на Мадагаскаре, заявила, что берет власть в свои руки и распускает все прежние органы управления страной. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя военных полковника Майкла Рандрианирины по малагасийскому радио.