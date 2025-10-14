Зеленский собирается ввести в Одессе военную администрацию
20:00 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время назначит руководителя военной администрации в Одессе на фоне лишения гражданства Украины мэра города Геннадия Труханова.
«Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации — слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставалось без должного ответа. Все эффективные решения будут приняты. Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время», — говорится в обращении Зеленского в телеграм-канале.
Во вторник Зеленский лишил Труханова украинского гражданства. Труханов — один из крупнейших региональных политиков на Украине. Между ним и администрацией Зеленского длительное время существуют серьезные разногласия. Украинские националисты обвиняют мэра Одессы в том, что он недостаточно активно проводит политику «декоммунизации».
