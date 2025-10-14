Инфляция в России замедляется — Мишустин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России постепенно замедляется, сообщил на стратегической сессии правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

«Постепенно замедляется инфляция. Даже несмотря на существенный бюджетный импульс в начале года, необходимый для оперативного запуска многих государственных программ и проектов», — указал премьер.