НОВОСТИ

Инфляция в России замедляется — Мишустин

16:12 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России постепенно замедляется, сообщил на стратегической сессии правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

«Постепенно замедляется инфляция. Даже несмотря на существенный бюджетный импульс в начале года, необходимый для оперативного запуска многих государственных программ и проектов», — указал премьер.

