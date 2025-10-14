0
НОВОСТИ

Президент США пригрозил Испании «наказанием» пошлинами за отказ увеличить военные расходы

22:10 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты могут наказать Испанию введением против нее импортных пошлин в двусторонней торговле за отказ увеличивать взносы в бюджет НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Белом доме.

«В действительности я думал над тем, чтобы наказать их в торговле посредством пошлин за сделанное ими. И я, возможно, поступлю таким образом», — сказал американский лидер, комментируя военные расходы Испании.

С точки зрения Трампа, «невероятно неуважительно» то, что Испания не повышает свои военные расходы в рамках Североатлантического альянса до 5% ВВП, как остальные страны-члены. «Думаю, их следует за это наказать», — подчеркнул глава администрации США.

