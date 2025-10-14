0
0
99
НОВОСТИ

Женщины составляют большинство в «Единой России» — Медведев

16:00 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство в «Единой России» составляют женщины, они же руководят примерно двумя третями первичных отделений партии. Об этом в ходе пленарного заседания всероссийского форума «Женского движения Единой России» заявил председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Роль женщин в целом огромна. Поэтому, вне всякого сомнения, все, кто в зале находится, представляют большинство в „Единой России“, поскольку большая часть наших однопартийцев — это женщины. И это вполне естественно, поскольку женщины — самая активная часть нашего населения. Ну и, безусловно, самая лучшая», — сказал Медведев.

По его словам, в «Единой России» женщины руководят примерно двумя третями первичных партийных отделений. «Если говорить о партийном срезе, то практически две трети первичных отделений, а это самая такая сложная, вы сами знаете, что называется, полевая, земная работа, возглавляют женщины. Как и половина муниципальных депутатов [являются женщинами], где тоже работа, мягко говоря, весьма непростая», — добавил председатель партии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 14.10.2025
МВФ ухудшил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,6%
0
76
16:12 14.10.2025
Инфляция в России замедляется — Мишустин
0
108
15:32 14.10.2025
Лукашенко заявил, что отказался бы от Нобелевской премии, не способствующей миру
0
200
15:12 14.10.2025
В ЕС надеются, что успех Трампа по Газе поможет ему разрешить кризис на Украине — WSJ
0
212
15:00 14.10.2025
Страны Прибалтики являются марионетками фашиствующего режима в ЕС — Володин
0
246
14:32 14.10.2025
РФ открыта к переговорам по Украине — Песков
0
298
14:12 14.10.2025
Палестина рассчитывает на гуманитарную помощь РФ для Газы — посол Палестины
0
285
14:00 14.10.2025
Россия примет граждан РФ, которых хочет депортировать Латвия — Слуцкий
0
312
13:32 14.10.2025
США продолжают реализовывать политику псевдодемократических ценностей — Лукашенко
0
332
13:20 14.10.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 560 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
307

Возврат к списку