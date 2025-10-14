Женщины составляют большинство в «Единой России» — Медведев
16:00 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство в «Единой России» составляют женщины, они же руководят примерно двумя третями первичных отделений партии. Об этом в ходе пленарного заседания всероссийского форума «Женского движения Единой России» заявил председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Роль женщин в целом огромна. Поэтому, вне всякого сомнения, все, кто в зале находится, представляют большинство в „Единой России“, поскольку большая часть наших однопартийцев — это женщины. И это вполне естественно, поскольку женщины — самая активная часть нашего населения. Ну и, безусловно, самая лучшая», — сказал Медведев.
По его словам, в «Единой России» женщины руководят примерно двумя третями первичных партийных отделений. «Если говорить о партийном срезе, то практически две трети первичных отделений, а это самая такая сложная, вы сами знаете, что называется, полевая, земная работа, возглавляют женщины. Как и половина муниципальных депутатов [являются женщинами], где тоже работа, мягко говоря, весьма непростая», — добавил председатель партии.
