Премьер Франции объявил о заморозке пенсионной реформы до 2027 года
17:40 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выполнение условий пенсионной реформы во Франции будет приостановлено до новых президентских выборов, которые состоятся весной 2027 года. Об этом заявил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, выступая с заявлением об общей политике правительства перед Национальным собранием (нижней палатой парламента) страны.
«Готово ли правительство к новому обсуждению будущего нашей пенсионной системы? Ответ — да, — сказал он. — Самое большое богатство страны — это ее коллективная способность двигаться вперед. Поэтому этой осенью я предложу парламенту приостановить реформу пенсионной системы 2023 года до президентских выборов».
Глава правительства заявил, что страна проходит через череду тяжелых кризисов, и «те, кто не меняются и цепляются за старые рефлексы и позиции, исчезнут». Лекорню добавил, что ситуация требует принятия срочных мер, поэтому он принял поручение президента сформировать правительство, чтобы в ближайшие три месяца принять бюджет на следующий год. «Некоторые хотели бы, чтобы этот парламентский кризис перерос в кризис режима. Но этого не произойдет», — подчеркнул он.
Лекорню пообещал парламентариям, что в период своего пребывания на посту премьера не будет использовать часть 3 статьи 49 Конституции Франции, в соответствии с которой правительство может принимать законы в обход парламента. По его словам, это «огромный разрыв» по сравнению с политикой его предшественников и теперь у оппозиции нет повода для автоматического вотума недоверия кабмину. Премьер призвал депутатов вместе обсуждать бюджет на следующий год и пообещал, что в будущем правительство будет предлагать законопроекты, обсуждать их с депутатами, но принимать их будет только парламент.
