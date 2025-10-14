В ЕС надеются, что успех Трампа по Газе поможет ему разрешить кризис на Украине — WSJ
15:12 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп одержал крупную внешнеполитическую победу в ситуации вокруг сектора Газа, выступив посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта, и теперь может повторить этот успех в разрешении кризиса на Украине. Такое мнение выразили европейские чиновники, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Американские и европейские официальные лица тем не менее считают маловероятным изменение конфликтующими сторонами военной стратегии «после первоначального успеха Трампа на Ближнем Востоке». Однако они надеются, что президент США «сможет воспользоваться моментом дипломатической победы и извлечь правильные уроки», чтобы возобновить усилия по проведению переговоров между Москвой и Киевом, говорится в публикации.
Палестино-израильское урегулирование «предоставляет Трампу мощный рычаг для разрешения других крупных конфликтов», полагает Фред Фляйц, бывший сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома. Теперь американский лидер «зарекомендовал себя в качестве эффективного арбитра и миротворца».
