Для хищения средств мошенники начали использовать имитацию приложения MIR Pay

10:20 31.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мошенники стали использовать имитирующие мобильную платежную систему Mir Pay приложения, которые позволяют им с банкоматов переводить деньги жертв на свои карты. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства, мошенники внедряют в смартфоны жертв свои приложения для бесконтактных платежей, которые просят скачать под видом переустановки банковского приложения.

В ведомстве пояснили, что аферисты используют технологию, которая условно называется «обратный NFC». Она имитирует приложение Mir Pay, подключая к смартфону жертвы карты мошенников. «В результате, подойдя к банкомату и приложив смартфон, жертва переводит наличные средства на эти чужие карты», — сказали в пресс-центре.

