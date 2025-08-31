Путин прибыл в китайский город Тяньцзинь на саммит ШОС
09:44 31.08.2025 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье прибыл в Тяньцзинь, где состоится саммит Шанхайской организации соорудничества.
Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Как ранее отметили в Кремле, нынешняя поездка президента беспрецедентна по продолжительности, за четыре дня в Китае Путин посетит два города - Тяньцзинь и Пекин, где состоится его официальный визит. Затем он вернется в Россию, 5 сентября во Владивостоке президент выступит на Восточном экономическом форуме.
