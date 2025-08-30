Из-за обстрела ВСУ более 17 тыс. жителей курского приграничья остались без света

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный город Рыльск Курской области, в результате чего более 17 тыс. человек остались без света. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.



«В результате обстрела города Рыльска <…> нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от подстанции (это порядка 17,1 тыс. потребителей). Будет сделано все, чтобы в ближайшее время восстановить подачу электроэнергии», — написал он.



Хинштейн добавил, что также в результате атаки ВСУ в хуторе Фонов посечен фасад и повреждено остекление двухэтажного многоквартирного дома и придомовой постройки.





