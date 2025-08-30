Из-за обстрела ВСУ более 17 тыс. жителей курского приграничья остались без света
20:50 30.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В результате обстрела города Рыльска <…> нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от подстанции (это порядка 17,1 тыс. потребителей). Будет сделано все, чтобы в ближайшее время восстановить подачу электроэнергии», — написал он.
Хинштейн добавил, что также в результате атаки ВСУ в хуторе Фонов посечен фасад и повреждено остекление двухэтажного многоквартирного дома и придомовой постройки.
