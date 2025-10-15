Передача Украине ракет Tomahawk приблизит США к прямой конфронтации с РФ — NYT
12:20 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk («Томагавк») приблизит США к прямой конфронтации с Россией. Такое мнение высказала американская газета The New York Times.
«Поставка такого оружия будет сопряжена с огромными трудностями, не в последнюю очередь из-за того, что у Украины нет морских или наземных пусковых установок, необходимых для запуска этих ракет, — говорится в редакционной статье издания. — Для запуска Tomahawk Украине потребуется американская армейская пусковая установка Typhon, что, как считают военные, приблизит Соединенные Штаты к прямой конфронтации с Россией».
