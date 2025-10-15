0
0
126
НОВОСТИ

Передача Украине ракет Tomahawk приблизит США к прямой конфронтации с РФ — NYT

12:20 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk («Томагавк») приблизит США к прямой конфронтации с Россией. Такое мнение высказала американская газета The New York Times.

«Поставка такого оружия будет сопряжена с огромными трудностями, не в последнюю очередь из-за того, что у Украины нет морских или наземных пусковых установок, необходимых для запуска этих ракет, — говорится в редакционной статье издания. — Для запуска Tomahawk Украине потребуется американская армейская пусковая установка Typhon, что, как считают военные, приблизит Соединенные Штаты к прямой конфронтации с Россией».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 15.10.2025
Сийярто выступит против прекращения энергопоставок из РФ на совещании министров ЕС
0
0
12:32 15.10.2025
Ситуация в экономике РФ говорит о плавном выходе из перегрева — ЦБ
0
88
12:05 15.10.2025
США ожидают, что большее число стран НАТО будет закупать у них оружие для Украины
0
136
12:00 15.10.2025
Пика потребления нефти в ближайшие годы не ожидается — Новак
0
144
11:38 15.10.2025
Сбер предложил виртуальную сим-карту для путешествий
0
176
11:32 15.10.2025
Министры обороны НАТО не обсуждают в Брюсселе поставки «Томагавков» Киеву — Рютте
0
182
11:20 15.10.2025
Россия имеет возможность и дальше наращивать добычу нефти - Новак
0
191
11:05 15.10.2025
Премьер Грузии отменил встречу с председателем ОБСЕ из-за ее участия в митинге в Тбилиси
0
221
11:00 15.10.2025
Захватившие власть на Мадагаскаре военные создали коллегиальный орган управления — СМИ
0
208
10:32 15.10.2025
Сирия выстраивает отношения с РФ и КНР, основанные на стратегических интересах — аш-Шараа
0
283

Возврат к списку