Собянин: Социальные расходы в 2026 году составят половину городского бюджета

В Московскую городскую думу внесен проект закона «О бюджете города Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов». По словам мэра Сергея Собянина, направившего документ на рассмотрение депутатам, тот был сформирован исходя из стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2030 года, ожидаемых итогов исполнения бюджета 2025 года и базового сценария прогноза социально-экономического развития Москвы на ближайшую трехлетку.

Документом предусматривается увеличение доходов бюджета по всем основным источникам. Этому будет способствовать комплексное формирование современной диверсифицированной экономики, в которой высокотехнологичное производство, IT-инновации, научные исследования и сфера услуг дополняют друг друга. Планируется выполнение 13 государственных программ, при этом в 2026 году социальные расходы (ассигнования на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия без учета оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС) будут составлять половину расходов бюджета, или 3,2 трлн рублей, а рост расходов социальной направленности составит 15%.

Проект бюджета Москвы на 2026-й сформирован с дефицитом в 447,6 млрд руб., в 2027 и 2028 годах планируется, что он будет последовательно снижаться.

Как отмечают городские власти, долговая нагрузка столицы (отношение государственного долга к доходам) находится на низком безопасном уровне.