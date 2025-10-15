Сбер вместе с регионами страны открыл 68 новых школ, в которых учатся 64 тысячи детей

17:17

Крупные инвестпроекты по развитию субъектов РФ находились в фокусе внимания участников сессии «Масштабные инвестиционные проекты в ТЭК — двигатель социально-экономического развития регионов», которая состоялась на Российской энергетической неделе — 2025. В дискуссии принял участие заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Как отметил Анатолий Попов, Сбер уже предоставил 700 млрд рублей на финансирование развития человеческого капитала через создание социальной инфраструктуры. По словам спикера, эффективным инструментом для реализации инфраструктурных проектов являются ГЧП и концессии. Они снижают нагрузку на госбюджет, так как позволяют строить здесь и сейчас за счет частных средств, а не ждать следующего бюджетного цикла.

«Ключевое направление — проекты государственно-частного партнёрства в образовании с общим объёмом финансирования в 500 млрд рублей, – отметил Анатолий Попов. – Вместе с регионами страны мы уже запустили в эксплуатацию 68 школ — в них учатся 64 тысячи детей. Это помогает обеспечить качественное образование, особенно в небольших городах. Ещё один образовательный проект, который реализует Сбер, — "Школа 21", бесплатная школа цифровых технологий, где можно получить востребованную IT-профессию. Благодаря тесному сотрудничеству с руководством субъектов РФ, мы уже открыли 20 кампусов в стране».

Ещё одно важное инвестиционное направление — модернизация инфраструктуры ЖКХ, в частности тепло- и водоснабжения. Здесь Сбер профинансировал 130 проектов на общую сумму 130 млрд рублей.

Также Анатолий Попов упомянул благоустройство общественных пространств. Так, в центре Петропавловска-Камчатского благоустраивается озеро Култучное, которое станет центром притяжения жителей и гостей города. Всё это привлекает туристов, повышает уровень жизни и комфорта людей. Банк продолжит помогать субъектам РФ преобразовывать жизненные пространства, добавил топ-менеджер Сбербанка.