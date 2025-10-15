0
Россия должна ответить ростом экономики тем, кто ждет ее краха — Володин

17:00 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост российской экономики должен стать главным ответом тем, кто продолжает ждать ее обрушения и экономического кризиса. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

«Наш ответ должен быть через рост экономики, сохранение и увеличение социальных стандартов. То, что происходит, потому что экономическая модель, созданная президентом и сегодня вами администрируемая, показывает эффективность. И в мире будет меньше таких, как Байден, меньше будет таких, как Макрон, Мерц, потому что это — плесень, она будет гибнуть, когда лучи света нашей страны их достигнут», — сказал Володин.

Он напомнил, что в условиях специальной военной операции и более чем 30 тысяч санкций, введенных против России, отдельные зарубежные лидеры с «вожделением» следят за тем, как Россия справляется с вызовами. В частности, председатель Госдумы раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена и президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Байден буквально сам себя погубил, ему в лоб прилетели все бумеранги, которые он запускал в ожидании того, что экономику нашей страны в клочья разорвут. Не разорвали, а его разорвало. Сейчас Макрон пошел по этому скользкому пути, ученик Байдена. Никаких выводов не сделал из судьбы бывшего президента Соединенных Штатов Америки, который сбежал с избирательной гонки. Теперь и он смотрит, как наша экономика справляется с вызовами», — отметил Володин.

Он подчеркнул, что в условиях информационной прозрачности решения и действия российских властей доходят «до ушей и взглядов Макрона и ему подобных». «Поэтому давайте мы так работать, чтобы все то, что они увидят, привело быстрее к их кончине, бегству и уходу из политики, потому что мир будет лучше, если они уйдут. А это можно сделать только через повышение эффективности, в том числе бюджетного рубля», — добавил председатель палаты.

«А то они сидят и надеются. А на что они надеются? Мы это не должны допустить никогда, чтобы их оправдания сбылись. И даже самая крупная фракция, оппозиционная, КПРФ с этим согласна категорически», — добавил председатель Госдумы.

