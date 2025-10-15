Россия должна ответить ростом экономики тем, кто ждет ее краха — Володин
17:00 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост российской экономики должен стать главным ответом тем, кто продолжает ждать ее обрушения и экономического кризиса. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
«Наш ответ должен быть через рост экономики, сохранение и увеличение социальных стандартов. То, что происходит, потому что экономическая модель, созданная президентом и сегодня вами администрируемая, показывает эффективность. И в мире будет меньше таких, как Байден, меньше будет таких, как Макрон, Мерц, потому что это — плесень, она будет гибнуть, когда лучи света нашей страны их достигнут», — сказал Володин.
Он напомнил, что в условиях специальной военной операции и более чем 30 тысяч санкций, введенных против России, отдельные зарубежные лидеры с «вожделением» следят за тем, как Россия справляется с вызовами. В частности, председатель Госдумы раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена и президента Франции Эмманюэля Макрона.
«Байден буквально сам себя погубил, ему в лоб прилетели все бумеранги, которые он запускал в ожидании того, что экономику нашей страны в клочья разорвут. Не разорвали, а его разорвало. Сейчас Макрон пошел по этому скользкому пути, ученик Байдена. Никаких выводов не сделал из судьбы бывшего президента Соединенных Штатов Америки, который сбежал с избирательной гонки. Теперь и он смотрит, как наша экономика справляется с вызовами», — отметил Володин.
Он подчеркнул, что в условиях информационной прозрачности решения и действия российских властей доходят «до ушей и взглядов Макрона и ему подобных». «Поэтому давайте мы так работать, чтобы все то, что они увидят, привело быстрее к их кончине, бегству и уходу из политики, потому что мир будет лучше, если они уйдут. А это можно сделать только через повышение эффективности, в том числе бюджетного рубля», — добавил председатель палаты.
«А то они сидят и надеются. А на что они надеются? Мы это не должны допустить никогда, чтобы их оправдания сбылись. И даже самая крупная фракция, оппозиционная, КПРФ с этим согласна категорически», — добавил председатель Госдумы.
НОВОСТИ
- 17:24 15.10.2025
- Воронежский автопробег позволил увидеть бобронариум и один из старейших монастырей региона
- 17:17 15.10.2025
- Сбер вместе с регионами страны открыл 68 новых школ, в которых учатся 64 тысячи детей
- 17:12 15.10.2025
- Профицит внешней торговли РФ в августе снизился до $7,5 млрд — ЦБ РФ
- 16:50 15.10.2025
- Злоумышленники эксплуатируют уязвимости быстрее, чем компании их закрывают – исследование
- 16:32 15.10.2025
- Временный президент Сирии заявил о намерении «перезапустить» отношения с РФ
- 16:12 15.10.2025
- Москва растет вверх: эксперты объяснили, как сохранить комфорт при высотной застройке
- 16:12 15.10.2025
- Саакашвили признался, что «революция роз» 2003 года в Грузии готовилась несколько лет
- 16:00 15.10.2025
- Белоруссия нарастила поставки топлива на биржу в РФ
- 15:32 15.10.2025
- Путин всегда руководствуется интересами России — Песков
- 15:12 15.10.2025
- Лондон стал европейской столицей краж телефонов — NYT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать