Временный президент Сирии заявил о намерении «перезапустить» отношения с РФ
16:32 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые власти Сирии намерены «перезапустить» отношения с Россией. Об этом заявил президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
«<…> Постараемся перезапустить комплекс наших отношений и познакомить, в том числе и вас, с новой Сирией», — подчеркнул аш-Шараа.
«Мы сегодня живем в новой Сирии. Мы также знакомим эту новую Сирию с миром, и мир знакомится с Сирией. Мы прилагаем усилия для развития наших политических целей и понимаем, что, как я уже отметил, нас связывает историческая связь, и у России будет серьезная роль в этом процессе», — также сказал он.
