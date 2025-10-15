0
0
123
НОВОСТИ

Временный президент Сирии заявил о намерении «перезапустить» отношения с РФ

16:32 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые власти Сирии намерены «перезапустить» отношения с Россией. Об этом заявил президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

«<…> Постараемся перезапустить комплекс наших отношений и познакомить, в том числе и вас, с новой Сирией», — подчеркнул аш-Шараа.

«Мы сегодня живем в новой Сирии. Мы также знакомим эту новую Сирию с миром, и мир знакомится с Сирией. Мы прилагаем усилия для развития наших политических целей и понимаем, что, как я уже отметил, нас связывает историческая связь, и у России будет серьезная роль в этом процессе», — также сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:24 15.10.2025
Воронежский автопробег позволил увидеть бобронариум и один из старейших монастырей региона
0
19
17:17 15.10.2025
Сбер вместе с регионами страны открыл 68 новых школ, в которых учатся 64 тысячи детей
0
40
17:12 15.10.2025
Профицит внешней торговли РФ в августе снизился до $7,5 млрд — ЦБ РФ
0
56
17:00 15.10.2025
Россия должна ответить ростом экономики тем, кто ждет ее краха — Володин
0
90
16:50 15.10.2025
Злоумышленники эксплуатируют уязвимости быстрее, чем компании их закрывают – исследование
0
102
16:12 15.10.2025
Москва растет вверх: эксперты объяснили, как сохранить комфорт при высотной застройке
0
168
16:12 15.10.2025
Саакашвили признался, что «революция роз» 2003 года в Грузии готовилась несколько лет
0
186
16:00 15.10.2025
Белоруссия нарастила поставки топлива на биржу в РФ
0
202
15:32 15.10.2025
Путин всегда руководствуется интересами России — Песков
0
228
15:12 15.10.2025
Лондон стал европейской столицей краж телефонов — NYT
0
250

Возврат к списку