Воронежский автопробег позволил увидеть бобронариум и один из старейших монастырей региона

17:24

Автопробег по туристическому автомаршруту на востоке города Воронежа провели входящая в «Роснефть» компания «Воронежнефтепродукт» и Воронежский туристско-информационный центр. Маршрут объединил интересные достопримечательности в областном центре.

Участники автопробега посетили в Воронеже музей «Петровские корабли», который посвящен истории зарождения российского флота. Гости смогли увидеть артефакты конца XVII — начала XVIII веков, найденные на местах расположения петровских верфей, макеты вещей, военной формы и оружия, соответствующие эпохе Петра Великого. Следуя по маршруту, участники пробега посетили биосферный заповедник имени В. М. Пескова, где побывали в единственном в России бобронариуме. Это сконструированное жилище бобров, максимально приближенное к тому, которое животные строят в естественной среде. Также автомобилисты побывали в Музее Природы и увидели 400-летний дуб, который официально признан природным памятником, а также увидели Толшевский Спасо-Преображенский монастырь. Это один из старейших монастырей региона, основанный в середине XVII века.

Автомаршрут, который называется «Воронеж (Восток)», размещен на информационно-сервисной платформе «Роснефти» - «Горизонты России». Напомним, между «Роснефтью» и Воронежской областью действует Меморандум о сотрудничестве в области развития внутреннего туризма. Представители нефтяной компании ранее представили шесть маршрутов для путешествий на машине по Воронежу и Воронежской области. В этом регионе действуют около 80 автозаправочных станций «Роснефти», 15 из них расположены на трассе М4 – главной транспортной артерии региона, по которой жители Центральной России едут на юг РФ.

Созданием новых маршрутов для автотуристов «Роснефть» занимается в рамках программы развития внутреннего автомобильного туризма. Компания уже представила туристические маршруты, пролегающие через ее заправки, в 24 регионах России.