В Москве открылись бизнес-форум и выставка «Россия – Африка. Экспо 2025»

18:48

Международный бизнес-форум и выставка «Россия – Африка. Экспо 2025» стартовали в Москве. По словам главы Россотрудничества Евгения Примакова, в новом учебном году Российская Федерация выделила африканским странам 5 369 мест для обучения за счет российского правительства. «Россия видит в африканской молодежи партнеров, - подчеркнул Примаков на пленарной сессии. - Поэтому интерес к российскому образованию растет лавинообразно». Как отмечает чиновник, Африка воспринимает Россию не только как страну с богатой культурой и историей, но и как центр современного и востребованного образования.

Участников форума приветствовал и президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. По его словам, Московская торгово-промышленная палата видит свою задачу в том, чтобы превращать намерения в сделки. «Желаю всем участникам продуктивной работы, содержательных обсуждений», – отметил Платонов.

С 15 по 20 октября участники форума будут участвовать в насыщенной деловой программе, состоящей из выступлений, экспертных дискуссий, секционных заседаний, переговоров. Также запланированы масштабная выставка товаров, культурные и спортивные события, направленные на укрепление доверия и неформальных связей. В форуме будут участвовать официальные делегации и представители бизнеса более чем из 20 стран, например, из Камеруна, Кот-д’Ивуара, Буркина-Фасо, Мали, Гамбии, Алжира, Египта, Эфиопии, Нигерии, ЮАР, Кении, Ганы.