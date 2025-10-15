0
НОВОСТИ

Путин на совещании пообещал правительству рассказать о том, как Черномырдин рекомендовал готовиться к зиме

21:00 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в ходе совещания пообещал правительству рассказать о том, как занимавший в 1990-е годы пост главы правительства РФ Виктор Черномырдин рекомендовал ведомству готовиться к зиме, но публично эти заветы озвучивать не стал.

«Я вам потом расскажу, как Виктор Степанович Черномырдин, когда был председателем правительства Российской Федерации, рекомендовал министерству энергетики готовиться к прохождению осенне-зимнего периода. Обязательно вам расскажу», — сказал Путин, заслушав в ходе совещания доклад главы Минэнерго Сергея Цивилева.

