ЦРУ администрация Трампа разрешила проводить тайные операции в Венесуэле, нацеленные на смещение Мадуро - NYT
22:30 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Дональд Трампа разрешила ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле в рамках усиления кампании против лидера страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
Это разрешение является очередным шагом в кампании давления на Венесуэлу с конечной целью отстранения Мадуро от власти. По данным издания, оно было дано на фоне того, как военные США уже разрабатывают варианты для президента Трампа, включая возможные удары внутри самой Венесуэлы.
