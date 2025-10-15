0
ЦРУ администрация Трампа разрешила проводить тайные операции в Венесуэле, нацеленные на смещение Мадуро - NYT

22:30 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональд Трампа разрешила ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле в рамках усиления кампании против лидера страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Это разрешение является очередным шагом в кампании давления на Венесуэлу с конечной целью отстранения Мадуро от власти. По данным издания, оно было дано на фоне того, как военные США уже разрабатывают варианты для президента Трампа, включая возможные удары внутри самой Венесуэлы.

