0
0
160
НОВОСТИ

ФСБ выявила в Крыму женскую ячейку террористической организации

17:40 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму членов женской ячейки международной террористической организации, вербовавшей мусульман. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Республике Крым пресечена деятельность состоявшей из четырех граждан РФ законспирированной женской ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации (МТО)», — сообщили в ЦОС.

Функционеры террористической структуры на территории полуострова распространяли среди крымских мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников.

По результатам проведенных мероприятий члены ячейки были задержаны сотрудниками ФСБ. По местам их проживания обнаружено значительное количество запрещенной на территории РФ пропагандистской литературы, а также средств связи и электронных носителей информации, использовавшихся при ведении террористической деятельности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:48 15.10.2025
В Москве открылись бизнес-форум и выставка «Россия – Африка. Экспо 2025»
0
44
17:24 15.10.2025
Воронежский автопробег позволил увидеть бобронариум и один из старейших монастырей региона
0
184
17:17 15.10.2025
Сбер вместе с регионами страны открыл 68 новых школ, в которых учатся 64 тысячи детей
0
204
17:12 15.10.2025
Профицит внешней торговли РФ в августе снизился до $7,5 млрд — ЦБ РФ
0
229
17:00 15.10.2025
Россия должна ответить ростом экономики тем, кто ждет ее краха — Володин
0
245
16:50 15.10.2025
Злоумышленники эксплуатируют уязвимости быстрее, чем компании их закрывают – исследование
0
253
16:32 15.10.2025
Временный президент Сирии заявил о намерении «перезапустить» отношения с РФ
0
237
16:12 15.10.2025
Москва растет вверх: эксперты объяснили, как сохранить комфорт при высотной застройке
0
271
16:12 15.10.2025
Саакашвили признался, что «революция роз» 2003 года в Грузии готовилась несколько лет
0
290
16:00 15.10.2025
Белоруссия нарастила поставки топлива на биржу в РФ
0
285

Возврат к списку