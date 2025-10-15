ФСБ выявила в Крыму женскую ячейку террористической организации
17:40 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму членов женской ячейки международной террористической организации, вербовавшей мусульман. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В Республике Крым пресечена деятельность состоявшей из четырех граждан РФ законспирированной женской ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации (МТО)», — сообщили в ЦОС.
Функционеры террористической структуры на территории полуострова распространяли среди крымских мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников.
По результатам проведенных мероприятий члены ячейки были задержаны сотрудниками ФСБ. По местам их проживания обнаружено значительное количество запрещенной на территории РФ пропагандистской литературы, а также средств связи и электронных носителей информации, использовавшихся при ведении террористической деятельности.
