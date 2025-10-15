Белоруссия нарастила поставки топлива на биржу в РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия нарастила поставки топлива на Петербургскую биржу, произведенного из российской нефти. Об этом сообщил журналистам президент торговой площадки Игорь Артемьев в кулуарах Российской энергетической недели.

«Механизм работает, эти переговоры ведутся постоянно. Скажу, что белорусская сторона в этом смысле очень позитивно реагирует. Это делается путем переговоров компаний белорусских, соответствующих заводов, и наших компаний. Из российской нефти производятся нефтепродукты, которые в том числе приходят на российский рынок очень своевременно», — сказал он, отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры с Белоруссией по дополнительным поставкам топлива на биржу.

При этом Артемьев отметил, что объемы поставок «не сказал бы, что это определяющие с точки зрения российского рынка», но это существенная доля.