Референдум по конституции Казахстана признан состоявшимся
12:25 15.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Явка на референдум в Казахстане по новой конституции по состоянию на 14:00 (12:00 мск) составила 51,93%, согласно закону это позволяет считать его состоявшимся. Такие данные были озвучены на брифинге в Центральной комиссии референдума.
Как следует из представленных секретарем комиссии Шавхатом Утемесовым данных, в настоящее время проголосовали 51,93% граждан, или 6 471 378 человек.
