Токаев рассказал, когда пройдут следующие выборы президента Казахстана
11:30 15.03.2026 Источник: Интерфакс
Следующие президентские выборы в Казахстане пройдут в сроки, установленные действующей Конституцией, в 2029 году, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Следующие президентские выборы пройдут, как и положено, в сроки, установленные действующей Конституцией, - в 2029 году", - сказал Токаев в воскресенье на избирательном участке N51, расположенном во Дворце школьников в Астане.
