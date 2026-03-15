Токаев рассказал, когда пройдут следующие выборы президента Казахстана

11:30 15.03.2026 Источник: Интерфакс

Следующие президентские выборы в Казахстане пройдут в сроки, установленные действующей Конституцией, в 2029 году, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Следующие президентские выборы пройдут, как и положено, в сроки, установленные действующей Конституцией, - в 2029 году", - сказал Токаев в воскресенье на избирательном участке N51, расположенном во Дворце школьников в Астане.

НОВОСТИ

11:15 15.03.2026
Власти Украины не пустили венгерских специалистов осмотреть нефтепровод «Дружба»
0
140
10:24 15.03.2026
Трамп теряет интерес к переговорам по Украине – источники FT
0
237
09:30 15.03.2026
США намерены восстановить нефтяные санкции против РФ после окончания ближневосточного кризиса
0
280
09:15 15.03.2026
Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии гонок «Формулы-1» отменены
0
244
09:00 15.03.2026
Трамп: Иран хочет заключить сделку. Но я не хочу этого...
0
293
20:30 14.03.2026
Премьер Бельгии считает, что без поддержки США, у ЕС в отношениях с РФ есть «только один путь»
0
1126
20:07 14.03.2026
Арагчи: Ормузский пролив закрыт лишь для американских, израильских судов и танкеров
0
968
18:00 14.03.2026
Трамп надеется, что ряд стран, включая КНР, направят свои корабли, чтобы сохранить Ормузский пролив открытым
0
1067
17:00 14.03.2026
Столтенберг: Нет никаких гарантий того, что НАТО переживет президентство Трампа
0
1229
16:09 14.03.2026
Кобахидзе : Доклад ОБСЕ в отношении Грузии пропитан ложью и политически мотивирован
0
1124

