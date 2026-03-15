Токаев рассказал, когда пройдут следующие выборы президента Казахстана

11:30 Источник: Интерфакс

Следующие президентские выборы в Казахстане пройдут в сроки, установленные действующей Конституцией, в 2029 году, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Следующие президентские выборы пройдут, как и положено, в сроки, установленные действующей Конституцией, - в 2029 году", - сказал Токаев в воскресенье на избирательном участке N51, расположенном во Дворце школьников в Астане.