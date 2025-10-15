Москва растет вверх: эксперты объяснили, как сохранить комфорт при высотной застройке

16:12

Рост численности населения и ограниченность земельных ресурсов вынуждают мировые мегаполисы искать более компактные форматы застройки. Развитие высотного строительства становится ключевым направлением и в градостроительной политике Москвы. Эксперты подтверждают, что при грамотном проектировании рост города «вверх» способен повысить качество городской среды и стать инструментом устойчивого развития, а не источником дискомфорта.

Сложные уникальные объекты требуют комплексного подхода, когда повышенное внимание уделяется точности расчетов и согласованности всех аспектов интеграции здания в городскую среду, указывает Катерина Левянт, партнёр архитектурного бюро ABD architects.

«Учет городского контекста в процессе – действительно важный момент, ведь в высотном здании одновременно может находиться столько же людей, как и в городском микрорайоне с невысокой застройкой. Поэтому к таким сооружениям и выдвигаются повышенные требования в сфере планирования в рамках города и района, улично-дорожной сети, благоустройства, инфраструктуры и безопасности», – поясняет архитектор.

Также по словам экспертов, современные высотные комплексы проектируются вместе с транспортной и социальной инфраструктурой, что помогает избежать перегрузки районов.

«Важно не только, как выглядит башня на горизонте, но и что происходит у её подножия. Удобные первые этажи, пешеходные связи и сервисы формируют комфортную среду «нижнего города», – говорит партнёр и главный архитектор бюро Continuum Олеся Могилевская.

Эксперты также отмечают, что высотная архитектура становится эффективным инструментом обновления бывших промышленных территорий.

«Промзоны обладают колоссальным потенциалом для развития. Высотные объекты здесь играют роль точек притяжения, вокруг которых формируется новая городская структура», – подчеркивает основатель Tesler architects Кирилл Теслер.

В пример он приводит Лефортово и территорию бывшего завода «Серп и Молот», где современная застройка сочетается с зелёными общественными пространствами и историческими корпусами. Те же принципы применяются при редевелопменте территорий ЗИЛ, завода «Кристалл», а также в проектах новых жилых кварталов на востоке города.