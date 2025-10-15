Саакашвили признался, что «революция роз» 2003 года в Грузии готовилась несколько лет

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что так называемая революция роз 2003 года, в результате которой он пришел к власти, готовилась несколько лет.

Саакашвили сравнил беспорядки, произошедшие в Тбилиси 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, с событиями 2003 года. 4 октября в столице Грузии прошел митинг оппозиции. Организаторы, грозившие в тот день свержением власти, призвали «завладеть ключами от дворца президента», после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ, применивший водометы и слезоточивый газ. Полиция задержала пятерых инициаторов акции за призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет лишения свободы. Также задержаны около 40 участников штурма дворца президента.

«Конечно, было неправильным расчетом копирование примера революции роз, как неправильно, когда генералы сражаются по сценарию предыдущей войны. К тому же революция роз скрупулезно готовилась несколько лет. Как организатор революции роз, заявляю, что точное копирование не получится. Многое произойдет спонтанно, и эта спонтанность нуждается в подготовке», — написал Саакашвили на своей странице в соцсети.

Саакашвили также назвал одной из причин провала попытки свержения власти 4 октября то, что на акцию пришло мало представителей так называемого Gen Z, то есть молодого поколения, которое «наиболее боеспособно». Бывший президент Грузии, который в данный момент отбывает тюремный срок по различным эпизодам, в соцсетях активно призывал людей участвовать в масштабной акции протеста 4 октября.