Профицит внешней торговли РФ в августе снизился до $7,5 млрд — ЦБ РФ

17:12 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профицит внешней торговли РФ по итогам августа 2025 года снизился на $1,2 млрд по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года и составил $7,5 млрд, следует из предварительной оценки Банка России.

Относительно уточненного показателя июля 2025 года профицит баланса внешней торговли товарами снизился на $5,2 млрд, до $7,5 млрд. Основной вклад внесло снижение стоимостных объемов экспорта, отметили в ЦБ РФ.

Дефицит баланса услуг в августе вырос до $6 млрд за счет сокращения экспорта услуг, в том числе в сегменте прочих услуг, пояснили в регуляторе.

