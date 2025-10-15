Путин всегда руководствуется интересами России — Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин во всех своих действиях исходит из интересов России и ее народа. На это указал на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов очередные критические заявления со стороны президента США Дональда Трампа.

«Я не хотел бы комментировать отношение президента США к тем или иным действиям президента России. Президент РФ руководствуется всегда интересами своей страны, интересами своего народа», — подчеркнул представитель Кремля.