Фицо: Постоянно обсуждая Украину, мы в ЕС тем самым прикрываем неспособность решать наши фундаментальные проблемы

22:00 Источник: Интерфакс

Премьер Словакии Роберт Фицо в среду заявил, что Евросоюзу в настоящий момент необходимо сфокусироваться на решении собственных экономических и политических проблем вместо того, чтобы выносить на повестку каждой встречи украинское урегулирование.

"Я все более убежден, что постоянно обсуждая Украину, мы в ЕС тем самым прикрываем неспособность решать наши фундаментальные задачи и проблемы", - написал Фицо в соцсети X.

По словам Фицо, ранее в среду он провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Антониу Коштой и был удивлен тому, что приоритетной темой предстоящего саммита ЕС заявлено украинское урегулирование.

"Я несколько раз напомнил Коште, что я не буду заинтересован в обсуждении новых пакетов санкций против России, пока не увижу среди итогов обсуждений политические инструкции для Европейской комиссии насчет решения кризиса в автомобильной промышленности и проблем высоких цен на энергоносители, которые делают европейскую экономику совершенно неконкурентоспособной", - отметил премьер.