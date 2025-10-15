Пакистан и Афганистан заключили соглашение о временном прекращении огня - заявление

20:00 Источник: Интерфакс

Министерство иностранных дел Пакистана сообщило о том, что страна заключила соглашение о временном прекращении огня с Афганистаном. В заявлении пакистанского МИД говорится, что «правительства Пакистана и Афганистана по просьбе последнего и по обоюдному соглашению достигли временного перемирия на 48 часов с 18.00 среды по местному времени», то есть с 16.00 по московскому времени. Заявлению предшествовали новости об ударе пакистанской авиации по Кабулу. Вооруженные столкновения на границе двух стран начались в минувшие выходные.





Пакистанские военные сообщили, что во время боев 12–13 октября потеряли убитыми 23 человека, уничтожив при этом «около двухсот талибов и связанных с ними террористов». По афганской официальной версии были уничтожены 58 пакистанских солдат. Собственные потери талибы не приводят, однако сообщают, что первыми атаковали военные объекты на территории Пакистана в ответ на неоднократные нарушения границы пакистанскими военными