0
0
0
НОВОСТИ

Пакистан и Афганистан заключили соглашение о временном прекращении огня - заявление

20:00 15.10.2025 Источник: Интерфакс

Министерство иностранных дел Пакистана сообщило о том, что страна заключила соглашение о временном прекращении огня с Афганистаном. В заявлении пакистанского МИД говорится, что «правительства Пакистана и Афганистана по просьбе последнего и по обоюдному соглашению достигли временного перемирия на 48 часов с 18.00 среды по местному времени», то есть с 16.00 по московскому времени. Заявлению предшествовали новости об ударе пакистанской авиации по Кабулу. Вооруженные столкновения на границе двух стран начались в минувшие выходные. 


Пакистанские военные сообщили, что во время боев 12–13 октября потеряли убитыми 23 человека, уничтожив при этом «около двухсот талибов и связанных с ними террористов». По афганской официальной версии были уничтожены 58 пакистанских солдат. Собственные потери талибы не приводят, однако сообщают, что первыми атаковали военные объекты на территории Пакистана в ответ на неоднократные нарушения границы пакистанскими военными

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:48 15.10.2025
В Москве открылись бизнес-форум и выставка «Россия – Африка. Экспо 2025»
0
198
17:40 15.10.2025
ФСБ выявила в Крыму женскую ячейку террористической организации
0
291
17:24 15.10.2025
Воронежский автопробег позволил увидеть бобронариум и один из старейших монастырей региона
0
282
17:17 15.10.2025
Сбер вместе с регионами страны открыл 68 новых школ, в которых учатся 64 тысячи детей
0
299
17:12 15.10.2025
Профицит внешней торговли РФ в августе снизился до $7,5 млрд — ЦБ РФ
0
341
17:00 15.10.2025
Россия должна ответить ростом экономики тем, кто ждет ее краха — Володин
0
355
16:50 15.10.2025
Злоумышленники эксплуатируют уязвимости быстрее, чем компании их закрывают – исследование
0
345
16:32 15.10.2025
Временный президент Сирии заявил о намерении «перезапустить» отношения с РФ
0
316
16:12 15.10.2025
Москва растет вверх: эксперты объяснили, как сохранить комфорт при высотной застройке
0
346
16:12 15.10.2025
Саакашвили признался, что «революция роз» 2003 года в Грузии готовилась несколько лет
0
368

Возврат к списку