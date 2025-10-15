Пакистан и Афганистан заключили соглашение о временном прекращении огня - заявление
20:00 15.10.2025 Источник: Интерфакс
Министерство иностранных дел Пакистана сообщило о том, что страна заключила соглашение о временном прекращении огня с Афганистаном. В заявлении пакистанского МИД говорится, что «правительства Пакистана и Афганистана по просьбе последнего и по обоюдному соглашению достигли временного перемирия на 48 часов с 18.00 среды по местному времени», то есть с 16.00 по московскому времени. Заявлению предшествовали новости об ударе пакистанской авиации по Кабулу. Вооруженные столкновения на границе двух стран начались в минувшие выходные.
Пакистанские военные сообщили, что во время боев 12–13 октября потеряли убитыми 23 человека, уничтожив при этом «около двухсот талибов и связанных с ними террористов». По афганской официальной версии были уничтожены 58 пакистанских солдат. Собственные потери талибы не приводят, однако сообщают, что первыми атаковали военные объекты на территории Пакистана в ответ на неоднократные нарушения границы пакистанскими военными
НОВОСТИ
- 18:48 15.10.2025
- В Москве открылись бизнес-форум и выставка «Россия – Африка. Экспо 2025»
- 17:40 15.10.2025
- ФСБ выявила в Крыму женскую ячейку террористической организации
- 17:24 15.10.2025
- Воронежский автопробег позволил увидеть бобронариум и один из старейших монастырей региона
- 17:17 15.10.2025
- Сбер вместе с регионами страны открыл 68 новых школ, в которых учатся 64 тысячи детей
- 17:12 15.10.2025
- Профицит внешней торговли РФ в августе снизился до $7,5 млрд — ЦБ РФ
- 17:00 15.10.2025
- Россия должна ответить ростом экономики тем, кто ждет ее краха — Володин
- 16:50 15.10.2025
- Злоумышленники эксплуатируют уязвимости быстрее, чем компании их закрывают – исследование
- 16:32 15.10.2025
- Временный президент Сирии заявил о намерении «перезапустить» отношения с РФ
- 16:12 15.10.2025
- Москва растет вверх: эксперты объяснили, как сохранить комфорт при высотной застройке
- 16:12 15.10.2025
- Саакашвили признался, что «революция роз» 2003 года в Грузии готовилась несколько лет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать