Средства ПВО сбили за сутки 142 беспилотника самолетного типа ВСУ

13:05 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и 142 беспилотника самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказали в ведомстве.

