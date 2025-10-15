Средства ПВО сбили за сутки 142 беспилотника самолетного типа ВСУ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и 142 беспилотника самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

