Из-за санкций США «Нефтяная индустрия Сербии» де-факто попала под рестрикции ЕС — Вучич

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ранее попавшая под санкции США сербская компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии») фактически оказалась из-за этого и под рестрикциями Евросоюза. Такое заявление сделал президент балканской республики Александар Вучич по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Сейчас мы столкнулись со сложной ситуацией. NIS находится под американскими санкциями и де-факто также под европейскими санкциями. Я надеюсь на поддержку и помощь ЕС», — сказал он. По словам Вучича, Сербию ожидает «сложная политическая зима».