0
0
139
НОВОСТИ

Из-за санкций США «Нефтяная индустрия Сербии» де-факто попала под рестрикции ЕС — Вучич

13:32 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ранее попавшая под санкции США сербская компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии») фактически оказалась из-за этого и под рестрикциями Евросоюза. Такое заявление сделал президент балканской республики Александар Вучич по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Сейчас мы столкнулись со сложной ситуацией. NIS находится под американскими санкциями и де-факто также под европейскими санкциями. Я надеюсь на поддержку и помощь ЕС», — сказал он. По словам Вучича, Сербию ожидает «сложная политическая зима».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

14:12 15.10.2025
Маск сделал репост заявления Дурова об ограничении свобод граждан стран ЕС
0
56
14:00 15.10.2025
ФНБ по итогам 2025 года увеличится на 78 млрд руб. — Силуанов
0
90
13:53 15.10.2025
Собянин: Социальные расходы в 2026 году составят половину городского бюджета
0
102
13:20 15.10.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 415 военнослужащих в зоне СВО
0
153
13:05 15.10.2025
Средства ПВО сбили за сутки 142 беспилотника самолетного типа ВСУ
0
169
13:00 15.10.2025
Сийярто выступит против прекращения энергопоставок из РФ на совещании министров ЕС
0
180
12:32 15.10.2025
Ситуация в экономике РФ говорит о плавном выходе из перегрева — ЦБ
0
259
12:20 15.10.2025
Передача Украине ракет Tomahawk приблизит США к прямой конфронтации с РФ — NYT
0
265
12:05 15.10.2025
США ожидают, что большее число стран НАТО будет закупать у них оружие для Украины
0
261
12:00 15.10.2025
Пика потребления нефти в ближайшие годы не ожидается — Новак
0
267

Возврат к списку