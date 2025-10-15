Из-за санкций США «Нефтяная индустрия Сербии» де-факто попала под рестрикции ЕС — Вучич
13:32 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее попавшая под санкции США сербская компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии») фактически оказалась из-за этого и под рестрикциями Евросоюза. Такое заявление сделал президент балканской республики Александар Вучич по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«Сейчас мы столкнулись со сложной ситуацией. NIS находится под американскими санкциями и де-факто также под европейскими санкциями. Я надеюсь на поддержку и помощь ЕС», — сказал он. По словам Вучича, Сербию ожидает «сложная политическая зима».
Новости
- 14:12 15.10.2025
- Маск сделал репост заявления Дурова об ограничении свобод граждан стран ЕС
- 14:00 15.10.2025
- ФНБ по итогам 2025 года увеличится на 78 млрд руб. — Силуанов
- 13:53 15.10.2025
- Собянин: Социальные расходы в 2026 году составят половину городского бюджета
- 13:20 15.10.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 415 военнослужащих в зоне СВО
- 13:05 15.10.2025
- Средства ПВО сбили за сутки 142 беспилотника самолетного типа ВСУ
- 13:00 15.10.2025
- Сийярто выступит против прекращения энергопоставок из РФ на совещании министров ЕС
- 12:32 15.10.2025
- Ситуация в экономике РФ говорит о плавном выходе из перегрева — ЦБ
- 12:20 15.10.2025
- Передача Украине ракет Tomahawk приблизит США к прямой конфронтации с РФ — NYT
- 12:05 15.10.2025
- США ожидают, что большее число стран НАТО будет закупать у них оружие для Украины
- 12:00 15.10.2025
- Пика потребления нефти в ближайшие годы не ожидается — Новак
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать