США ожидают, что большее число стран НАТО будет закупать у них оружие для Украины

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты исходят из того, что большее количество стран — членов Организации Североатлантического договора (НАТО) присоединится к плану Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которого союзники по НАТО закупают вооружения для Украины из американских запасов. Об этом сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет перед плановой встречей глав военных ведомств блока в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

«Итак, на сегодняшний день мы ожидаем, что больше стран будут делать пожертвования, приобретут еще больше [вооружений у США], чтобы помочь Украине, чтобы привести этот конфликт к мирному урегулированию», — сказал военный министр.