0
0
136
НОВОСТИ

США ожидают, что большее число стран НАТО будет закупать у них оружие для Украины

12:05 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты исходят из того, что большее количество стран — членов Организации Североатлантического договора (НАТО) присоединится к плану Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которого союзники по НАТО закупают вооружения для Украины из американских запасов. Об этом сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет перед плановой встречей глав военных ведомств блока в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

«Итак, на сегодняшний день мы ожидаем, что больше стран будут делать пожертвования, приобретут еще больше [вооружений у США], чтобы помочь Украине, чтобы привести этот конфликт к мирному урегулированию», — сказал военный министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:00 15.10.2025
Сийярто выступит против прекращения энергопоставок из РФ на совещании министров ЕС
0
0
12:32 15.10.2025
Ситуация в экономике РФ говорит о плавном выходе из перегрева — ЦБ
0
88
12:20 15.10.2025
Передача Украине ракет Tomahawk приблизит США к прямой конфронтации с РФ — NYT
0
120
12:00 15.10.2025
Пика потребления нефти в ближайшие годы не ожидается — Новак
0
144
11:38 15.10.2025
Сбер предложил виртуальную сим-карту для путешествий
0
176
11:32 15.10.2025
Министры обороны НАТО не обсуждают в Брюсселе поставки «Томагавков» Киеву — Рютте
0
182
11:20 15.10.2025
Россия имеет возможность и дальше наращивать добычу нефти - Новак
0
191
11:05 15.10.2025
Премьер Грузии отменил встречу с председателем ОБСЕ из-за ее участия в митинге в Тбилиси
0
221
11:00 15.10.2025
Захватившие власть на Мадагаскаре военные создали коллегиальный орган управления — СМИ
0
208
10:32 15.10.2025
Сирия выстраивает отношения с РФ и КНР, основанные на стратегических интересах — аш-Шараа
0
283

Возврат к списку