Ситуация в экономике РФ говорит о плавном выходе из перегрева — ЦБ
12:32 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поступившие данные показывают, что российская экономика плавно выходит из перегрева прошлого года. Ситуация развивается согласно макропрогнозу Банка России, заявил в Госдуме зампред ЦБ Алексей Заботкин.
«Сохранение высокой занятости при постепенном замедлении темпа роста цен и снижении инфляции позволяют утверждать, что реализуется сценарий плавного выхода из перегрева прошлого года, и ситуация развивается в целом в русле нашего макроэкономического прогноза на этот год», — сказал он.
