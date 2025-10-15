Ситуация в экономике РФ говорит о плавном выходе из перегрева — ЦБ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поступившие данные показывают, что российская экономика плавно выходит из перегрева прошлого года. Ситуация развивается согласно макропрогнозу Банка России, заявил в Госдуме зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«Сохранение высокой занятости при постепенном замедлении темпа роста цен и снижении инфляции позволяют утверждать, что реализуется сценарий плавного выхода из перегрева прошлого года, и ситуация развивается в целом в русле нашего макроэкономического прогноза на этот год», — сказал он.