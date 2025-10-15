Маск сделал репост заявления Дурова об ограничении свобод граждан стран ЕС

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск сделал репост заявления основателя Telegram Павла Дурова о продвигаемом Францией в ЕС законопроекте Chat Control по слежке за онлайн-перепиской.

14 октября Павел Дуров опубликовал текст заявления, разосланного Telegram всем пользователям во Франции, по поводу Chat Control. Как отмечается в сообщении, которое приводит Дуров, сегодня ЕС практически лишил пользователей права на приватность. Он предупредил пользователей о том, что Франция продвигает в ЕС принятие законопроекта, «который заставил бы приложения сканировать каждое личное сообщение, превращая телефоны в шпионские устройства». Отмечается, что подобные меры, направленные на «борьбу с преступностью», ставят под угрозу только обычных граждан, чьи личные сообщения и фотографии могут быть скомпрометированы. Однако, как говорится в сообщении, против такого законопроекта выступила Германия, но свободы граждан по-прежнему остаются под угрозой.